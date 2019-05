Irak noemt evacuatie ExxonMobil onacceptabel

Het besluit van ExxonMobil om zijn buitenlands personeel uit West-Qurna, een van de grootste olievelden in Irak, te evacueren is ’’onacceptabel en ongerechtvaardigd". Dat heeft de Iraakse minister van Olie Thamer Ghadhban zondag gezegd.

"De terugtrekking van meerdere werknemers heeft niets te maken met de veiligheidssituatie of bedreigingen in de olievelden in Zuid-Irak, maar het gaat om politieke redenen", zei Ghadhban in een verklaring.

Ghadhban zei dat hij een brief naar Exxon Mobil heeft gestuurd met het verzoek aan het bedrijf om meteen weer aan het werk te gaan op het zuidelijke olieveld. Later deze week heeft hij een ontmoeting met de bedrijfsleiders. Exxon Mobil trok zaterdag al het buitenlandse personeel terug. Het gaat volgens Iraakse functionarissen om zo’n zestig mensen.

De evacuatie kwam enkele dagen nadat de Verenigde Staten niet-essentiële ambassademedewerkers in Bagdad hadden teruggehaald, in verband met vermeende bedreigingen vanuit Iran. Dat land heeft nauwe banden met Iraakse sjiitische milities.

De spanningen tussen Washington en Iran zijn de afgelopen dagen opgelopen. De regio is bezorgd over een mogelijk Amerikaans-Iraans conflict.