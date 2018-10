Irak krijgt geen ‘Nederlandse’ president

Irak heeft geen ‘Nederlandse’ president gekregen. Fuad Hussein, de 69-jarige kandidaat van de Koerdische Democratische Partij die jarenlang in Nederland woonde, legde het bij de stemming af tegen zijn concurrent Barham Salih van de andere Koerdische partij PUK. Irak heeft traditioneel een Koerdische president.

Hussein vluchtte in de jaren zeventig via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hussein in 2003. Behalve dat hij onder meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse. Hussein is sinds 2005 de rechterhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president.

Barzani maakte bezwaar tegen de gang van zaken in het parlement. Hij vindt dat de grootste Koerdische fractie - op dit moment zijn KDP - de president zou moeten leveren. Beide partijen konden daarover geen overeenstemming bereiken.