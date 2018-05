Irak kiest nieuw parlement

Onder strenge veiligheidsmaatregelen kiest Irak zaterdag een nieuw parlement. Voor de 329 zetels in de volksvertegenwoordiging zijn circa zevenduizend kandidaten.

Volgens de peilingen haalt de sjiitische alliantie van premier Haider al-Abadi vermoedelijk de meeste zetels in het parlement, ook al verwijten veel Irakezen de regeringsleider dat het hem niet is gelukt de economie uit het slop te halen. Abadi claimt dat onder zijn leiding de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak is verslagen. Mosul, het laatste bolwerk van IS in het land, viel in december. Vanuit het grensgebied van Syrië en Irak voeren IS-strijders nog wel geregeld aanvallen uit in Irak.

De autoriteiten houden er rekening mee dat IS de stembusgang probeert te verstoren en zet daarom tienduizenden veiligheidsmedewerkers in.