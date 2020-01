Irak: geen Iraakse militairen gedood bij raketaanvallen

Bij de raketaanvallen op doelen in Irak zijn geen Iraakse militairen omgekomen. Dat melden de Iraakse strijdkrachten, die in een verklaring geen melding maken van mogelijke slachtoffers onder buitenlandse troepen.

Het Iraakse leger zegt dat in totaal 22 projectielen zijn afgevuurd: 17 op de luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad en 5 op een doel in het noordelijke Erbil, de hoofdstad van de Koerdische regio. De basis in Ain al-Asad wordt ook gebruikt door buitenlandse troepen. Irak spreekt in de verklaring niet over de rol van buurland Iran, dat eerder bekendmaakte dat het raketten had afgevuurd.

Iran had gezworen de dood te vergelden van generaal Qassem Soleimani. Die kwam vorige week om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad.