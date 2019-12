„Irak garandeert veiligheid Amerikanen”

Iraakse leiders beloven de veiligheid van Amerikanen en Amerikaanse bezittingen op hun grondgebied te garanderen. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat betogers de ambassade van de Verenigde Staten hadden belaagd in Bagdad.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) belde met de Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi en president Barham Salih. „De minister maakte duidelijk dat de VS hun mensen zullen beschermen, die daar zijn om een soeverein en onafhankelijk Irak te ondersteunen”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Pompeo.

De Iraakse leiders zouden de minister op het hart hebben gedrukt dat ze „hun verantwoordelijkheid serieus nemen” en de veiligheid van de Amerikanen zullen garanderen.

Iraakse veiligheidstroepen leken aanvankelijk niet in te grijpen toen betogers naar de ambassade trokken in de zwaarbewaakte Groene Zone in de Iraakse hoofdstad. Daar gooiden demonstranten volgens getuigen met stenen en scandeerden ze anti-Amerikaanse leuzen. Later arriveerden Iraakse speciale eenheden om de betogers weg te houden van de hoofdingang.