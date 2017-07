Irak claimt volledige bevrijding Mosul

De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft zondag de bevrijding van Mosul geclaimd, zo laat zijn staf weten in een officiële verklaring. ,,De opperbevelhebber van de strijdkrachten Haider al-Abadi is aangekomen in de bevrijde stad Mosul. Hij heeft de heroïsche strijders en het volk van Irak gefeliciteerd met de grote overwinning.”

Ook de Verenigde Staten bevestigen dat Mosul volledig bevrijd is. De speciale afgezant Brett McGurk twitterde zondag over de overwinning op Islamitische Staat. Naar verwachting zal de Iraakse premier later op zondag de overwinning in een televisietoespraak nader toelichten.

Zaterdag kondigde het Iraakse leger al aan dat de bevrijding ophanden was. Het zou een ,,kwestie van uren’’ zijn voordat de overwinning kon worden uitgeroepen. IS gaf zich niet zomaar gewonnen. De terreurbeweging liet weten ,,te blijven vechten tot de dood’’.

Een woordvoerder van het leger meldde zondag echter dat veel IS-strijders de stad probeerden te ontvluchten door de rivier de Tigris over te zwemmen, die de stad in tweeën splitst. De militanten zagen het leger oprukken en probeerden te ontsnappen. Het leger schoot daarop dertig van hen dood.

Het gevaar is volgens IS nog niet geweken. De groep heeft vrouwelijke zelfmoordterroristen tussen de duizenden burgers gestuurd die het slagveld gewond en angstig hebben verlaten.

De verovering van Mosul, ooit een groot IS-bolwerk, heeft ruim acht maanden geduurd. Door de felle gevechten tussen het leger en de militanten is Mosul na een maandenlange strijd veranderd in een ruïne. Duizenden burgers zijn gedood en bijna een miljoen mensen is de verwoeste stad ontvlucht.