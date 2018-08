Irak bombardeert IS-centrum in Syrië

Irak heeft een luchtaanval uitgevoerd op een commandocentrum van Islamitische Staat in buurland Syrië. Daardoor is een onbekend aantal leden van de terreurgroep om het leven gekomen. Zij wilden aanslagen plegen over de grens. Dat heeft een Iraakse legerwoordvoerder donderdag gezegd.

F-16 gevechtsvliegtuigen bombardeerden een gebouw waar IS-strijders vergaderden. Ooit bezetten de jihadisten een derde van het Iraakse grondgebied, maar zij zijn vrijwel allemaal verdreven of uitgeschakeld. Slechts in het grensgebied met Syrië zorgen cellen nog voor gevaar.

„Volgens de inlichtingendienst bereidden de terroristen die zijn gedood criminele operaties voor met bomgordels. Het was hun bedoeling de komende dagen onschuldige mensen in Irak aan te vallen”, aldus de militaire zegsman. De Iraakse luchtmacht neemt geregeld IS-doelen onder vuur in Syrië, met toestemming van president Bashar al-Assad en van de door de VS geleide coalitie die de islamitische extremisten bestrijdt.