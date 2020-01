Irak bevestigt ontvangst brief over terugtrekking leger VS

De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi heeft dinsdag bevestigd dat hij een Amerikaanse brief over terugtrekking van de troepen heeft ontvangen. De premier zegt een Engelse en Arabische versie te hebben ontvangen. Die brieven zijn volgens Mahdi niet identiek aan elkaar. Daar wil hij opheldering over.

„In de brief staat dat de Amerikanen troepen willen verplaatsen met als uiteindelijke doel terugtrekking uit Irak”, aldus Mahdi. „De bedoeling was duidelijk.”

Maandag liet de Amerikaanse generaal Mark Milley weten dat per ongeluk een kladversie is verstuurd aan Irak. Het was niet de bedoeling dat de brief nu al verzonden zou worden. Minister van Defensie Mark Esper zei maandag niets van de brief te weten.

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak staat onder druk nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood door een Amerikaanse raket in Bagdad. Het Iraakse parlement stemde zondag voor het vertrek van alle internationale troepen die onderdeel uitmaken van de coalitie tegen terreurbeweging IS.