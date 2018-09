Iraanse verzetsgroep ontkent opeisen aanslag

De Iraanse verzetsgroep The Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA) ontkent dat zij achter de aanslag op de militaire parade in Iran zit. ASMLA is gehuisvest in Delft. Iran heeft zaterdag de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen omdat Nederland onderdak verleent aan buitenlandse oppositiepartijen zoals ASMLA.

Het bloedbad in Ahvaz is opgeëist door het ‘landelijk verzet van al-Ahvaz’, een koepelorganisatie voor diverse groepen. Op de website ahwazona.net verklaart ASMLA dat de groep die de aanslag claimt al in 2015 uit de ASMLA is gezet.

De voorman van de ASMLA, Ahmad Mola Nissi, is in november 2017 in Den Haag geliquideerd. Volgens de ASMLA zit Teheran achter de moord op hun leider. In juli 2018 zette Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade uit. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de twee gebeurtenissen is. Buitenlandse Zaken wilde toen niet zeggen waarom de twee het land uit moesten.