‘Iraanse tanker mogelijk zondag pas weg’

De Iraanse supertanker bij Gibraltar vertrekt vermoedelijk niet voor zondag. Ingewijden zeggen tegen de krant Gibraltar Chronicle dat wordt gewacht op nieuwe bemanningsleden.

Het schip heeft kennelijk onder meer een nieuwe kapitein nodig. De advocaat van de huidige gezagvoerder zegt dat zijn cliënt opstapt. „Hij wil naar huis”, meldt de raadsman in het lokale dagblad.

De autoriteiten in het Britse overzeese gebied legden de tanker Grace 1 begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran reageerde woedend en nam later de Britse tanker Stena Impero in beslag.

De Iraanse tanker, die zou zijn omgedoopt tot Adrian Darya, mag inmiddels weer vertrekken. Iran heeft volgens de autoriteiten garanties afgegeven dat het schip zijn lading niet naar Syrië zal brengen. De inbeslagname is daarom donderdag opgeheven.

De Verenigde Staten willen dat Gibraltar het Iraanse schip weer aan de ketting legt. Het is onduidelijk of dat verzoek nog zal worden voorgelegd aan de rechter in het gebied. Dat zou vrijdagmiddag in elk geval nog niet zijn gebeurd, bericht de Gibraltar Chronicle.