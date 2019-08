‘Iraanse tanker Grace 1 mag snel weg’

De begin juli door de Britse kroonkolonie Gibraltar opgebrachte Iraanse tanker Grace 1 mag volgens Iraanse media snel verder varen. Het plaatsvervangend hoofd van de Iraanse havenautoriteiten, Jalil Eslami, zei dat de Britten de zaak ook graag diplomatiek oplossen en dat er daarom nog wat papieren moeten worden uitgewisseld.

Hij zei dat het schip dan mogelijk onder Iraanse vlag verder kan varen. Aan de achtersteven wappert nu de vlag van Panama.

Eslami zei niet wanneer hij verwachtte dat het schip verder kon. Donderdag doet een rechter in Gibraltar uitspraak over de vraag of het schip nog langer aan de ketting mag worden gehouden. Gibraltar heeft gesteld dat het schip met hulp van Britse mariniers is opgebracht, omdat het in strijd met Europese sancties olie naar Syrië bracht. Volgens Iran is dat niet waar en volgden de Britten enkel Amerikaanse instructies op.

Vijftien dagen nadat Gibraltar beslag had gelegd op de Grace 1 haalde Iran 19 juli de onder Britse vlag varende olietanker, de Stena Impero, in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland uit de vaart en bracht de tanker op. Iran wil de tankers ruilen.