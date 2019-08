‘Iraanse tanker bij Gibraltar vertrekt’

De begin juli in Brits Gibraltar aan de ketting gelegde Iraanse olietanker Grace 1 staat op het punt verder te varen. Het anker is nog niet gelicht, maar het is de bedoeling dat het schip de haven verlaat onder een andere naam en vlag. Het schip heet voortaan Adrian Darya en de Panamese vlag is verruild voor de Iraanse vlag.

Een rechter in Gibraltar bepaalde donderdag dat het vaartuig niet langer kan worden vastgehouden. De Britse marine enterde het schip begin juli en nam het in beslag. Het zou in strijd met Europese sancties tegen Syrië olie naar dat land vervoeren. Vijftien dagen later legde Iran een Britse tanker aan de ketting.