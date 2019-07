Iraanse tanker bij Gibraltar langer vast

De Iraanse olietanker Grace 1 mag tot 15 augustus worden vastgehouden bij Gibraltar. Het hooggerechtshof van het Britse gebiedsdeel bij Spanje besloot de inbeslagname van het schip met 30 dagen te verlengen, bericht de lokale krant Gibraltar Chronicle.

De lokale autoriteiten en Britse mariniers hielden het vaartuig op 4 juli tegen. De tanker zou met ruwe olie onderweg zijn geweest naar Syrië en daarmee Europese sancties overtreden. Iran reageerde woest op de inbeslagname van de Grace 1.

De hoogste bestuurder van Gibraltar, Fabian Picardo, overlegde deze week in Londen met Iraanse functionarissen over de tanker. Het ging volgens een woordvoerder om een „constructieve en positieve” bijeenkomst. Picardo sprak volgens de krant ook met premier Theresa May over de situatie rond de Grace 1 en de brexit.