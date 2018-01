Iraanse staats-tv: 9 doden bij protesten

Bij de aanhoudende protesten in Iran zijn in de nacht van maandag op dinsdag volgens de staatstelevisie zeker negen doden gevallen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen burgers zijn. Er is in ieder geval een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde om het leven gekomen.

Maandag kwam er ook al een politieagent om het leven. Het dodental komt daarmee op zeker twintig, de afgelopen dagen waren er al tien demonstranten om het leven gekomen.

Er werden in Teheran zo’n honderd mensen gearresteerd. De afgelopen dagen pakte de politie ook al 350 mensen op.

Het is al de zesde dag van oproer, de ergste protesten sinds 2009. Sinds donderdag gaan mensen in Iran de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang.