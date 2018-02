Iraanse spion gaf info aan „Europees land”

Iran heeft een man veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij voor de VS en „een Europees land” zou hebben gespioneerd. De Iraniër zou volgens de Iraanse aanklager informatie over het Iraanse atoomprogramma hebben doorgesluisd.

Om welk Europees land het gaat is niet bekendgemaakt en ook de identiteit van de man bleef geheim. Vorig jaar werd ook al een spion veroordeeld tot vijf jaar die informatie naar het westen zou hebben doorgegeven. Het ging in dat geval waarschijnlijk om een man die namens zijn land aan de onderhandelingstafel zat bij de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma met westerse mogendheden.