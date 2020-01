Iraanse president noemt Trump ‘mondiale onruststoker’

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zijn Amerikaanse collega Donald Trump afgeschilderd als een „mondiale onruststoker” en hem verweten de toestand in veel delen van de wereld te hebben verslechterd. Er zijn veel meer crisishaarden dan voor Trump aan de macht kwam, zei Rohani zaterdag tijdens een toespraak in Zahedan, in het zuidoosten van Iran.

„In de afgelopen twee jaar hebben hij en de Amerikaanse regering wereldwijd alleen onrust gestookt. Niet alleen in Iran, maar ook in Irak, Syrië, Libanon, Afghanistan, overal heeft hij slechts voor meer ergernis gezorgd”, aldus Rohani. Hij benadrukte dat Iran bewezen heeft niet alleen tot verzet in staat te zijn maar ook diplomatieke initiatieven te willen nemen. „We zullen elke gelegenheid blijven benutten om verschillen te overbruggen en oplossingen te vinden”.

De spanning tussen beide landen is extra opgelopen door de recente liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak. Deze week vergeleek Rohani Trump al met een „pestkop op de middelbare school”. Ayatollah Ali Khamenei betitelde de Amerikaanse president en diens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag als „clowns”. Trump waarschuwde de hoogste Iraanse leider via Twitter dat hij op zijn woorden moet passen.