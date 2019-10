Iraanse olietanker in brand na explosie

Op een Iraanse olietanker die bij Saudi-Arabië in de Rode Zee vaart is vrijdag een grote explosie geweest, meldt het Iraanse persbureau ISNA. Het schip ligt tientallen kilometers buiten de haven van de Saudische stad Jeddah. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een aanslag.

Het schip, dat in handen is van de nationale Iraanse oliemaatschappij (NIOC), staat in brand en is zwaar beschadigd. Ook stroomt er olie in zee.

Na de ontploffing op de olietanker stegen de olieprijzen snel.