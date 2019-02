Iraanse minister Zarif neemt ontslag

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft maandag onverwacht zijn ontslag aangeboden. Hij deed dat via Instagram zonder een reden te geven voor zijn besluit. Wel verontschuldigde Zarif zich voor zijn ‘tekortkomingen en gemaakte fouten’ in de voorbije 67 maanden. President Hassan Rouhani, die de Syrische leider Assad op bezoek had, heeft nog niet gereageerd op zijn vertrek.

Zarif, opgeleid in de VS, geldt als de architect van het nucleaire akkoord met de grote mogendheden in 2015. Hij kwam onder vuur te liggen van de anti-westerse hardliners in Iran toen de Verenigde Staten de overeenkomst in mei opzegden en weer economische sancties troffen tegen Teheran.