Iraanse minister van Financiën uit ambt gezet

De Iraanse minister van Economische Zaken en Financiën moet het veld ruimen. Masoud Karbasian kreeg onvoldoende steun bij een vertrouwensstemming in het parlement. Daar stemden volgens staatsmedia 137 parlementariërs voor het vertrek van de minister, die de steun kreeg van 121 volksvertegenwoordigers.

Karbasian is de tweede bewindsman die in korte tijd moet opstappen. Het parlement zegde eerder deze maand het vertrouwen op in de minister van Arbeid en Sociale Zaken. De Islamitische Republiek wordt geplaagd door hoge werkloosheid. De Iraanse munt, de rial, is de afgelopen maanden weggezakt. De economische problemen hebben geleid tot gemor onder de bevolking.

De Verenigde Staten hebben ondertussen ook weer sancties ingesteld tegen het land. Dat gebeurde nadat president Donald Trump de atoomdeal met Iran uit 2015 in de prullenbak had gegooid.