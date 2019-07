‘Iraanse minister in VS om gesprek met Trump’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Jawad Sarif is zondag in New York aangekomen. Dat meldt het staatspersbureau IRNA. Sarif zal woensdag spreken voor de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Volgens berichten zou de Iraanse minister ook een gesprek willen met de Amerikaanse president Donald Trump of een afvaardiging van de VS.

De regering van Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal, die tot stand is gekomen toen zijn voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Hij legde Iran ook weer zware sancties op. Volgens Trump is Iran in het geheim gewoon doorgegaan met uraniumverrijking.

Iran heeft tot dusver geweigerd met de VS te onderhandelen over het nucleaire programma, maar zocht zondag voorzichtig toenadering. De VS willen een nieuwe deal met Teheran. De Iraanse president Hassan Rohani heeft altijd strenge voorwaarden gesteld aan een eventueel nieuw akkoord.

Zondag zei Rohani dat hij bereid is om te praten met de VS. „Wij geloven altijd in het dialoog, maar alleen als de VS eerst de sancties opheffen. Als de economische druk van hen ophoudt dan zijn we elk moment klaar om te praten, waar dan ook.

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stelden zondag in een gezamenlijke verklaring bezorgd te zijn over de Iraanse situatie. Zij vrezen dat het akkoord uit 2015 zou kunnen klappen door de Amerikaanse druk en de starre houding van Iran. „We denken dat de tijd is gekomen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en de spanningen uit de lucht te halen.”