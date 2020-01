Iraanse militie protesteert bij Britse ambassade Teheran

De Iraanse paramilitaire militie Basij heeft zondag een demonstratie georganiseerd bij de Britse ambassade in Teheran. Leden van de militie eisen dat de ambassade haar deuren sluit nadat de Britse ambassadeur Rob Macaire zaterdag werd opgepakt bij een demonstratie. Deze volgde op een herdenking voor de slachtoffers van de vliegtuigcrash, woensdag bij Teheran. Het Oekraïense toestel werd „per ongeluk” door Iran neergehaald. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven.

Buiten de ambassade hadden zich volgens Iraanse staatsmedia enkele honderden demonstranten verzameld. Zij staken onder meer een Britse vlag in brand en scandeerden „Dood aan Groot-Brittannië”. De Basij-militie is gelieerd aan de Iraanse Revolutionaire Garde en werd in 1979 opgericht in opdracht van de toenmalige ayatollah Khomeini.

In Teheran gaan mensen ook de straat op tegen de eigen regering. Ze maken zich boos over de manier waarop Iran is omgegaan met het neerhalen van het vliegtuig. Het regime ontkende eerst alle betrokkenheid, maar maakte ineens een draai en gaf toe het toestel uit de lucht te hebben geschoten.