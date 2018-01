Iraanse leider: onze vijanden hebben gefaald

De Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei heeft uitgehaald naar vermeende buitenlandse vijanden. Hij hield de mogendheden op Twitter voor dat ze hebben „gefaald” in hun pogingen de Iraanse machtshebbers ten val te brengen.

„Het land zegt opnieuw tegen de VS, Groot-Brittannië en anderen die de Islamitische Republiek vanuit het buitenland omver willen werpen: jullie hebben gefaald en dat zal in de toekomst ook weer gebeuren”, aldus de geestelijk leider. Dergelijke opmerkingen wijzen erop dat de Iraanse machtshebbers vermoeden dat de dagenlange onrust grotendeels de kop is ingedrukt.

Once again, the nation tells the US, Britain, and those who seek to overthrow the Islamic Republic of Iran from abroad that "you've failed, and you will fail in the future, too."