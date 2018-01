Iraanse legerleider zegt politie steun toe

De Iraanse strijdkrachten zijn bereid op te treden tegen antiregeringsbetogers. Legerleider Abdolrahim Mousavi zei volgens staatsmedia dat zijn manschappen kunnen ingrijpen als dat noodzakelijk is. Hij omschreef demonstranten als mensen die zijn „misleid door de Grote Satan”, een verwijzing naar de Verenigde Staten.

De topmilitair sprak ook de verwachting uit dat het leger niet hoeft in te grijpen. De protesten waren volgens Mousavi zo kleinschalig „dat een gedeelte van de politiemacht in staat was ze de kop in te drukken”.

Toch nemen de autoriteiten de demonstraties serieus. De invloedrijke Revolutionaire Garde zei woensdag dat het manschappen naar drie provincies heeft gestuurd om de protesten in te dammen.

Geestelijk leider Ali Hosseini Khamenei claimde eerder dat „buitenlandse vijanden” de hand hebben in de dagenlange onlusten. „Ze beschuldigen ‘de vijanden’ van alles”, klaagde een 43-jarige demonstrant uit Isfahan in een telefoongesprek met Reuters. „Ik ben geen vijand. Ik ben een Iraniër en hou van mijn land.”