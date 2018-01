Iraanse geestelijke ontglipt Duitse justitie

De Iraanse geestelijke Mahmud Hashemi Shahrudi, tegen wie in Duitsland een vooronderzoek wegens misdaden tegen de menselijkheid werd ingesteld, heeft dit land overhaast verlaten. Ayatollah Shahrudi was in het verleden chef van de Iraanse rechterlijke macht en zou betrokken zijn geweest bij onwettige doodstraffen.

Shahrudi was enkele dagen in Hannover voor een medische behandeling bij de Iraans-Duitse neurochirurg Majid Samii. Activisten die daar lucht van kregen, deden onmiddellijk aangifte tegen hem. De ayatollah vloog donderdag vanaf het vliegveld in Hamburg naar Teheran terug.

Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe verklaarde dat het geen juridische middelen had om Shahrudi tegen te houden. Er waren nog te weinig bewijsmiddelen voor betrokkenheid bij onwettige doodstraffen voorhanden. Overigens staat de ayatollah te boek als een gematigde geestelijke. Zo was hij degene die tijdens zijn ambtsperiode (1999-2009) het stenigen in Iran afschafte.