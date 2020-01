Iraanse ambassadeur ontkent opruimen plek vliegtuigcrash

De Iraanse ambassadeur in Groot-Brittannië heeft vrijdag ontkend dat zijn land de plek van de crash van het Oekraïense vliegtuig heeft gebulldozerd. Diplomaat Hamid Baeidinejad zei in een interview met Sky News dat dergelijke berichten „absoluut absurd” zijn.

Hij zei ook zijn twijfels te hebben over beelden waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de Boeing door een raket wordt geraakt. „We moeten heel voorzichtig zijn met het beoordelen van zulke video’s als we niet weten of ze wel de waarheid vertonen”, zei hij.

„Vliegtuigongevallen zijn een zeer technische kwestie. Ik kan niet oordelen, u kunt niet oordelen, verslaggevers op de grond kunnen niet oordelen. Niemand kan oordelen. Een minister van Buitenlandse Zaken of een premier kan niet oordelen over deze kwestie.”

Het Verenigd Koninkrijk en Canada zeiden donderdag inlichtingen te hebben waaruit blijkt dat het vliegtuig met een raket is neergehaald. Ook zijn er videobeelden waarop te zien zou zijn dat een projectiel het vliegtuig raakt. Iran heeft ontkend dat een raket de crash, waarbij 176 mensen om het leven kwamen, heeft veroorzaakt.