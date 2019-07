Een Iraans vrachtschip is vrijdag in de Kaspische Zee bij Azerbeidzjan gezonken, meldt het nationale zeevaartagentschap van dat land. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Ook is niet bekend wat het schip vervoerde. De negen bemanningsleden zijn allemaal gered

De Shabahnang, zoals het schip heette, stuurde een waarschuwingssignaal naar de haven van Lenkoran. Twee helikopters en een boot zijn toen naar het Iraanse schip gegaan om de bemanning te redden.