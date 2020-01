‘Iraakse milities staan klaar voor aanval op Amerikaanse bases’

Pro-Iraanse milities in Irak willen aanvallen uit gaan voeren op bases in het land waar zich Amerikanen bevinden. De commandant van de Hashed al-Shaabi militie zei woensdag dat het „tijd is voor een Iraaks antwoord” op de raketaanval van de VS waarbij ook de tweede man van de militie omkwam.

„Onze vergelding zal niet minder zijn dan die van Iran. Dat is een belofte”, aldus een commandant van de groepering. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op bases in Irak.

De Amerikaanse aanval was gericht op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die had een ontmoeting met Abu Mahid al-Muhandis, de nummer twee van Hashed al-Shaabi. Beide militaire leiders kwamen door de aanval vorige week om het leven.

Volgens de organisatie zijn de banden tussen pro-Iraanse milities in Irak versterkt door de Amerikaanse aanval. „We starten gezamenlijk een oorlog tegen de Amerikaanse aanwezigheid in onze regio”, aldus de militie.

De aanval op Soleimani leidde ook in de Iraakse politiek tot woedende reacties. Het parlement stemde voor een niet-bindende resolutie waarin werd opgeroepen tot het vertrek van buitenlandse troepen uit het land.

In de semi-autonome Koerdische regio in Noord-Irak wordt juist bezorgd gereageerd op de Iraanse vergeldingsaanvallen. Lokale leiders benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat de steun van de door de VS geleide internationale coalitie cruciaal was bij de strijd tegen Islamitische Staat. „De regio Koerdistan steunt de-escalatie en stuurt aan op een dialoog en een diplomatieke oplossing voor de situatie.”