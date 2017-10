Iraakse legereenheden naderen Kirkuk

Iraakse legereenheden rukken op naar de stad Kirkuk in Noord-Irak. Zowel Koerdische als Iraakse officials melden dat de troepen de stad naderen. Volgens de Iraakse staatstelevisie heeft de Iraakse premier Haidar al-Abadi de militairen bevel gegeven om de veiligheid in Kirkuk te waarborgen in samenwerking met de Koerdische Peshmerga. Grote delen van het district Kirkuk waarin de gelijknamige stad ligt, zouden inmiddels onder controle van het leger zijn.

Er zijn nog geen gevechten gemeld. De afgelopen dagen waren duizenden Koerdische strijders naar de stad gestuurd om een mogelijke aanval van het Iraakse regeringsleger af te wenden.

De stad Kirkuk lig bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad in een streek die al heel lang door verschillende bevolkingsgroepen wordt bewoond. Zo wonen er onder anderen Iraakse Turken (ook Turkmenen genoemd), Koerden en Arabieren. Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich er terugtrokken tijdens de opmars van de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De Koerden claimen nu dat Kirkuk deel is van de autonome Koerdische regio, maar Bagdad en Ankara bestrijden dat fel.

De relatie tussen Bagdad en het bestuur van de autonome Koerdische regio staat onder druk door het referendum van vorige maand. Toen stemden kiezers in de Koerdische gebieden massaal voor afscheiding van de rest van Irak. Bagdad weigert echter te praten over onafhankelijkheid.