Iraaks parlement akkoord met regering premier al-Kadhimi

Irak heeft na zes maanden een nieuwe regering. De Iraakse parlementsleden hebben een kabinet onder leiding van minister-president Mustafa al-Kadhimi goedgekeurd.

De Iraakse president Barham Salih had al-Kadhimi, het hoofd van de inlichtingendienst, benoemd tot de beoogde nieuwe minister-president, nadat een andere beoogde premier, Adnan Zurfi, die opdracht had teruggegeven. Zurfi was al de tweede kandidaat die het niet was gelukt een regering te vormen na het opstappen van Adel Abdel Mahdi in december vorig jaar.

Ook de regering van al-Kadhimi is nog niet compleet. Over de invulling van de ministersposten voor Olie en Buitenlandse Zaken kon geen meerderheid worden gevonden. De door de premier voorgestelde ministers van Justitie, Landbouw en Handel werden afgekeurd.