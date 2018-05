Iowa neemt strengste abortuswet van VS aan

De Republikeinse meerderheid in het parlement van de Amerikaanse staat Iowa heeft een wet aangenomen die abortussen verbiedt bij zwangerschappen van meer dan zes weken. Daarmee kan het de strengste abortuswet worden die in de Verenigde Staten van kracht is.

De wet wordt door indieners ook wel de Hartslagwet genoemd, omdat na zes weken zwangerschap een hartslag is te horen bij een ongeboren kind. Overigens wordt een zwangerschap vaak pas later dan zes weken na conceptie geconstateerd.

De wet wordt pas van kracht nadat Kim Reynolds, de Republikeinse gouverneur van de staat, de wet heeft getekend. Ze staat bekend als fel anti-abortus, maar heeft nog niet gezegd de wet ook te tekenen.

Het is zo goed als zeker dat de legitimiteit van deze wet bij de rechter zal worden aangevochten. Mogelijk is de Hartslagwet namelijk strijdig met de Roe vs. Wade-uitspraak uit 1973 van het Amerikaans Hooggerechtshof. Het hof besloot toen abortus grotendeels te legaliseren.

De afgelopen jaren hebben meer conservatieve Amerikaanse staten geprobeerd strengere abortuswetten door te voeren. Die werden vaak door een federale rechter ongeldig verklaard.