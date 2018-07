IOM: al 1500 omgekomen op Middellandse Zee

Zeker 1500 migranten zijn dit jaar om het leven gekomen tijdens een poging via de zee Europa te bereiken. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie, die becijferde dat tussen 1 januari en 25 juli al 55.000 asielzoekers de Middellandse Zee zijn overgestoken.

De meeste migranten (bijna 21.000) kwamen dit jaar aan land in Spanje. Nog eens 18.000 migranten arriveerden via de zee in Italië. Dat zijn er fors minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen volgens het IOM bijna 95.000 migranten aan in dat Zuid-Europese land.

Het aantal asielzoekers dat de gevaarlijke oversteek waagt, vertoont al jaren een dalende lijn. Zo bereikten in dezelfde periode vorig jaar bijna 112.000 migranten Europa via de Middellandse Zee, tegenover 250.000 asielzoekers in 2016.