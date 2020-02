Inzittenden Turkse vlucht in quarantaine vanwege coronavrees

Alle inzittenden van een vliegtuig van Turkish Airlines gaan twee weken in quarantaine omdat een van de mensen aan boord mogelijk het coronavirus onder de leden heeft. Het gaat om een vlucht uit Teheran die oorspronkelijk in Istanbul zou landen maar naar Ankara is omgeleid.

De Turkse minister van Volksgezondheid maakte dat dinsdag bekend. Het gaat om 132 inzittenden. Volgens de minister gaat het om landgenoten die naar huis werden gevlogen nadat Turkije dit weekeinde besloot de grenzen met Iran te sluiten in verband met de uitbraak van het virus.

De inzittenden gaan naar een speciaal ingericht ziekenhuis in Ankara waar zij worden getest.