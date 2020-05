Inwoners Wenen krijgen voucher om uit eten te gaan

Huishoudens in Wenen krijgen van de gemeente een voucher van 50 euro om te besteden in lokale restaurants en cafés in de Oostenrijkse hoofdstad. Eenpersoonshuishoudens krijgen een bon van 25 euro. Vanaf vrijdag mogen de restaurants en cafés hun deuren weer openen. De sociaaldemocratische burgemeester Michael Ludwig kondigde de maatregel van 40 miljoen euro woensdag via Twitter aan.

De Weense cafés en restaurants moesten op 16 maart dicht toen een landelijke lockdown werd opgelegd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te stoppen.

De stap van Ludwig komt bovenop een plan van de federale overheid. Die wil de restaurants en cafés tegemoetkomen door te snijden in belastingen, zoals de btw op niet-alcoholische dranken en een speciale heffing op mousserende wijn. De sector is zwaar getroffen door de lockdown, mede omdat het toerisme plat ligt.

De inwoners van Wenen krijgen de voucher per post, aldus het stadsbestuur. Restaurants en cafés kunnen de bonnen weer inwisselen voor contant geld.