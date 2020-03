Inwoners van Moskou moeten thuisblijven vanwege coronavirus

Inwoners van Moskou hebben vanaf maandag te maken met meer beperkingen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De Moskovieten mogen hun huis alleen nog uit onder voorwaarden.

De autoriteiten in de Russische hoofdstad hadden eerder ook al winkels en horecagelegenheden laten sluiten. Dat leidde zaterdag tot lege straten. Ook hadden 65-plussers al opdracht gekregen binnen te blijven.

Burgemeester Sergej Sobjanin maakte zondag die beperking van toepassing op alle hoofdstedelingen, ongeacht hun leeftijd. Ze mogen hun huis nog wel verlaten bij medische noodgevallen, om voedsel of medicijnen te kopen en in sommige gevallen ook om te werken.

Sobjanin noemde de „zeer negatieve ontwikkelingen” in grote Europese en Amerikaanse steden uitermate zorgwekkend. Hij benadrukte volgens Russische media dat er geen plannen zijn om Moskou af te sluiten van de buitenwereld.

In de Russische hoofdstad is tot dusver bij ruim duizend mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. In heel Rusland gaat het om ruim 1500 besmettingen.

De aanpak van Moskou krijgt mogelijk navolging in andere delen van het land. Premier Michail Misjoestin riep gouverneurs maandag op te overwegen om dezelfde maatregelen te nemen tegen het virus.