Inwoners ontvluchten Abaco-eilanden na orkaan

Inwoners van de Bahama’s die alles hebben verloren door de orkaan Dorian, proberen de zwaarst getroffen eilanden te verlaten. Helikopters, vliegtuigen en boten worden ingezet om mensen te evacueren.

De orkaan heeft een ongekende ravage aangericht in de eilandenstaat. Vooral de Abaco-eilanden zijn zwaar getroffen. In hoofdstad Nassau arriveerden vrijdag al zo’n 260 inwoners van die eilanden. Zij waren opgehaald met een veerboot die was gecharterd door de overheid. Er is nog een tweede boot onderweg.

De gevluchte inwoners omschrijven de zware omstandigheden waar achterblijvers mee te maken hebben, zoals de groeiende hopen afval en de geur van lichamen die nog geborgen moeten worden. Functionarissen zeggen dat honderden of zelfs duizenden mensen worden vermist.

Het dodental door de orkaan staat officieel op 43. Er vielen minstens 35 doden op de Abaco-eilanden en acht op Grand Bahama. In de stad Freeport op dat eiland hebben zich duizenden mensen verzameld bij de haven in de hoop naar Florida te kunnen varen.

De Verenigde Naties schatten dat zo’n 70.000 mensen noodhulp nodig hebben nu de storm huizen, infrastructuur en bedrijven heeft verwoest. Een arts bij het Princess Margaret Hospital in Nassau stelt dat ook rekening wordt gehouden met een enorm dodental. „We hebben veel lijkzakken besteld.”