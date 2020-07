Inwoners Melbourne moeten mondkapje op

Ondanks beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus blijft het aantal besmettingen in de Australische deelstaat Victoria verder oplopen. Zondag zijn 363 nieuwe gevallen gerapporteerd. Zaterdag waren dat er nog 217.

Regiopremier Daniel Andrews maakte zondag bekend dat in Melbourne, de hoofdstad van Victoria, mondkapjes buiten de eigen woning verplicht worden. Degenen die dat niet doen, kunnen een boete van 200 Australische dollar tegemoetzien. Dat is omgerekend ruim 120 euro.

In Melbourne is sinds tien dagen weer een lockdown van kracht. Inwoners mogen hun huis alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen, werken of medische zorg zoeken.

In heel Australië zijn tot dusver ruim 11.800 besmettingen bekend. Zeker 122 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.