Inwoners Kemerovo eisen openheid over brand

Honderden inwoners zijn in de Russische stad Kemerovo de straat op gegaan. Zij eisen een verklaring over de oorzaak van de brand in een winkelcentrum die ruim zestig doden tot gevolg had. Ook willen zij een lijst met de namen van de slachtoffers, meldt het Russische persbureau Interfax.

Volgens officiële cijfers zijn 64 mensen onder wie 41 kinderen door de brand om het leven gekomen. Na een bezoek aan het mortuarium bevestigde een groep familieleden en inwoners dat zich 41 kinderen onder de doden bevinden. Velen zijn nog niet geïdentificeerd.

De brand brak zondag aan het begin van de avond uit in een kinderparadijs op de vierde verdieping van het winkelcentrum. Het vuur breidde zich vervolgens snel uit. Het winkelcentrum dat vooral populair is bij gezinnen vanwege zijn bioscoop en dierenverblijf, werd in 2013 geopend in de Siberische industriestad zo’n 3000 kilometer ten oosten van Moskou.

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Volgens de eerste onderzoeken zou een defecte kabel de brand hebben veroorzaakt. Er zijn ook meldingen van ooggetuigen dat jongeren met een aansteker aan het spelen waren. Honderden mensen zouden zich op het moment van de brand in het winkelcentrum hebben bevonden.