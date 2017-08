Inwoners Houston vragen via Facebook om hulp

Inwoners van Houston zoeken hun toevlucht tot Facebook en Twitter om zo hulp te vragen. De Facebookgroep ‘Hurricane Harvey 2017 - Together We Will Make It’ heeft nu al zo’n 70.000 leden en groeit hard. Hulpdiensten zijn telefonisch erg lastig te bereiken en hebben het ook extreem druk met alle hulpvragen.

Via de groep worden ook veel dramatische foto’s en video’s gedeeld van verwoeste huizen en ondergelopen wegen. Er zijn ook veel mensen die juist hun hulp aanbieden of informeren naar de toestand in een bepaalde wijken.

Er zijn helikopters ingezet om reddingsacties uit te voeren. Het advies is om met een vlag of handdoek op het dak te gaan zitten als je gered wil worden. De Facebook-groep heeft ook een nadeel, er wordt ook veel nepnieuws verspreid. Zo circuleert er een verkeerd nummer van de National Guard.