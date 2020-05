Inwoners Filipijnen vluchten tijdens coronacrisis voor tyfoon

Een krachtige tyfoon is donderdag aan land gekomen in de Filipijnen. Daar moeten vermoedelijk tienduizenden mensen tijdens de coronacrisis een veilig heenkomen zoeken voor het natuurgeweld.

In het pad van de tyfoon Vongfong wonen tientallen miljoenen mensen. De storm komt naar verwachting onder meer in de buurt van de dichtbevolkte hoofdstad Manilla en gaat volgens de weerdienst gepaard met windstoten van 190 kilometer per uur en zware regenval.

De autoriteiten moeten nu het hoofd bieden aan twee calamiteiten: de storm en het besmettelijke virus. Dat betekent dat evacués gezichtsmaskers moeten dragen. Ook kunnen in opvangcentra minder mensen terecht dan gebruikelijk.

De overheid doet noodgedwongen een beroep op kerken. Zeker 47 grote gebedshuizen hebben het verzoek gekregen de deuren te openen voor vluchtende mensen. „We worden straks overweldigd dus we breiden de evacuatiemaatregelen uit door ook een beroep te doen op kerken”, zegt een hoge functionaris in de provincie Albay.

Jaarlijks treffen tal van tropische stormen de eilandenstaat. De tyfoon Kammuri verwoestte in december honderdduizenden huizen. Toen sloegen volgens de overheid meer dan een miljoen mensen op de vlucht.