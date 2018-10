Inwoners Buenos Aires vrij op G20-top

De inwoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hoeven op de eerste dag van de G20-top in die stad eind volgende maand niet naar hun werk. Om de drukte in de stad wat te temperen heeft de regering hen een vrije dag gegeven. De vrije dag is alleen voor de hoofdstedelingen.

De organisatie van de economische topontmoeting verwacht achtduizend deelnemers onder wie de leiders van belangrijke industrielanden. Om dat te begeleiden zet Argentinië ongeveer 24.000 veiligheidsmensen in.

Die beveiligers zouden wel eens hard nodig kunnen zijn. Tijdens de laatste top in Hamburg vorig jaar kwam het tot ernstige rellen en confrontaties tussen actievoerders en politie.

De top in Argentinië is op 30 november en 1 december.