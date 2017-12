Invitatie Obama’s voor bruiloft Harry ongewis

Een eventuele uitnodiging voor de Obama’s om naar de bruiloft van prins Harry te komen, staat misschien op de tocht. Topambtenaren in Groot-Brittannië zijn bang dat de uitnodiging de huidige relatie tussen het land en de Verenigde Staten in gevaar brengt. Dat melden Britse en Amerikaanse media.

Prins Harry is goed bevriend met de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw. Beide mannen zetten zich bijvoorbeeld met volle overtuiging in voor de Invictus Games, een populair internationaal sportevenement dat Harry in het leven riep voor militairen die tijdens hun dienst gewond raakten.

Volgens Britse kranten vrezen hoge ambtenaren echter dat de huidige president, Donald Trump, een uitnodiging voor de Obama’s als een belediging beschouwt. En dat komt de toch al niet heel warme relatie tussen beide landen niet ten goede.

Woensdag is Harry voor één keer hoofdredacteur van het populaire BBC-radioprogramma Today. Speciaal voor het programma heeft de prins Barack Obama geïnterviewd.

Harry en Meghan Markle trouwen op 19 mei.