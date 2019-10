Invallen Noord-Ierland in onderzoek dodentruck

In Noord-Ierland zijn woensdagnacht twee locaties doorzocht in verband met de vondst van de 39 lichamen in een vrachtwagen in Essex. De doorzoekingen waren vermoedelijk op plekken die gelinkt worden aan de Noord-Ierse bestuurder die gearresteerd is. Het zou gaan om Mo Robinson uit Portadown, meldt The Guardian. Hij wordt verdacht van moord.

Het is niet bekend waar de slachtoffers vandaan komen. De lichamen worden geïdentificeerd. De koeltrailer waar ze in lagen, is vanuit de Belgische havenplaats Zeebrugge Engeland binnengekomen. Burgemeester Dirk De fauw van Brugge heeft dat bevestigd.

De koeltrailer komt uit Bulgarije. Volgens Britse media zijn de slachtoffers mogelijk door bevriezing om het leven gekomen, omdat de temperatuur in zo’n trailer kan zakken tot 25 graden onder nul. Of de 25-jarige bestuurder op de hoogte was van de inzittenden, is niet duidelijk. De Britse politie onderzoekt of de georganiseerde misdaad achter het transport zit.