Invallen in Sydney tegen terrorisme

De Australische anti-terreurpolitie heeft zaterdag invallen gedaan in meerdere voorsteden van Sydney om plannen voor „terroristische aanslagen” te verstoren. Volgens de politie zijn de invallen in vier voorsteden van de stad onderdeel van „een lopend onderzoek”.

„Deze operaties zijn bedoeld om plannen voor terroristische aanslagen in Australië te verstoren en te voorkomen”, verklaarde premier Malcolm Turnball. „De bevolking moet ervan verzekerd zijn dat onze veiligheids- en inlichtingenbureaus onvermoeid werken aan onze veiligheid”, voegde Turnball toe. Zijn kantoor wilde geen verdere informatie verstrekken zolang de operatie aan de gang is.

Australië is sinds 2014 in hoogste staat van paraatheid tegen mogelijke aanslagen door militanten die terugkeren van gevechten uit het Midden-Oosten. De autoriteiten zeggen dat ze sindsdien een aantal potentiële aanslagen hebben voorkomen, maar dat enkele ‘lone wolfs’ aanslagen hebben gepleegd, waaronder een op een café in Sydney. Daarbij kwamen twee gijzelaars en de gewapende dader om het leven.

Ongeveer honderd mensen hebben Australië verlaten om in Syrië te vechten voor Islamitische Staat, zei de Australische minister van Immigratie vorige maand.