Invallen in Berlijn in onderzoek tegen links-extremisten

De Duitse veiligheidsdiensten hebben woensdag op meerdere plekken in Berlijn invallen gedaan bij een actie tegen links-extremisten. Het Duitse Openbaar Ministerie meldt dat het om vijf verdachten gaat die een criminele organisatie zouden vormen.

Ze worden ervan verdacht zich te hebben verenigd om politiek gemotiveerde misdrijven te plegen. Ook zouden ze betrokken zijn geweest bij de rellen in Hamburg tijdens de G20-top in 2017. In verband met het onderzoek zijn ook in de Griekse hoofdstad Athene doorzoekingen.

Tijdens de top van de G20 in Hamburg in juli 2017 kwam het tot grootschalige schermutselingen tussen demonstranten en de politie in de straten van Hamburg. Er werden winkels geplunderd en branden gesticht.