De Duitse autoriteiten hebben in diverse deelstaten invallen gedaan in verband met een dreigende „staatsgevaarlijke gewelddaad”. Wat die daad precies inhoudt, is niet duidelijk.

Volgens justitie waren er invallen in Berlijn, Brandenburg, Noordrijn-Westfalen und Thüringen. Volgens Duitse media was de actie gericht tegen Tsjetsjenen uit een „islamitisch milieu”. Er zou minstens een persoon zijn gearresteerd.