Inval om corruptie bij relatie Zuma

De Zuid-Afrikaanse politie is de residentie van de zakenfamilie Gupta binnengevallen. De familie wordt ervan verdacht haar banden met president Jacob Zuma te gebruiken om benoemingen in het kabinet en contracten met de staat te beïnvloeden.

Agenten van de Hawks, een onderzoekseenheid van de elitepolitie, gingen woensdag de compound van de familie binnen in Saxonwold, een welvarende wijk in Johannesburg. Een van de familieleden en een zakenrelatie werden gearresteerd.

De zakenfamilie Gupta lag onder vuur vanwege corruptiepraktijken in staatsondernemingen tijdens Zuma’s ambtstermijn. Een gerechtelijke commissie onderzoekt de beschuldigingen. Zuma en de Gupta’s ontkennen iets verkeerd te hebben gedaan. De banden tussen de families zijn dermate nauw dat er wel wordt gesproken van de Zuptas.

De inval volgde nadat de top van regeringspartij ANC Zuma dinsdag verzocht op te stappen. Partijleider en vicepresident Cyril Ramaphosa moet het land gaan leiden, maakte een hoge partijfunctionaris dinsdagmiddag bekend op een persconferentie.

Zuma zou met zijn vertrek hebben ingestemd, maar de president en de partijtop zitten nog niet op één lijn over het tijdstip waarop hij zijn biezen pakt. De door schandalen geplaagde Zuma zou hebben aangestuurd op een overgangsperiode van drie tot zes maanden. Daar kon het ANC volgens partijfunctionaris Ace Magashule niet mee instemmen. Zuid-Afrika gaat pas in 2019 naar de stembus.

De persconferentie van dinsdag volgde op een marathonvergadering van de partijtop, die dertien uur bijeenkwam over de positie van Zuma. De president is volgens de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24 vrijwel geïsoleerd binnen de partij. „Zuma is erg emotioneel”, zei een ingewijde. „Hij spreekt nu vanuit het hart. Hij is boos.”