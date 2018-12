De politie in Berlijn is dinsdag in alle vroegte binnengevallen in een moskee vanwege terreurverdenkingen. Het gaat om de al-Sahaba moskee in het stadsdeel Wedding in het noorden van de Duitse hoofdstad.

Volgens Duitse media waren er ook invallen op andere plekken. De moskee is een trefpunt van salafisten. De 45-jarige imam wordt ervan verdacht dat hij geld heeft opgestuurd aan een man in Syrië om aanslagen te financieren.