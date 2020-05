Intimideren journalist krijgt zegen van Trump

Een Amerikaanse journalist die op het New Yorkse eiland Long Island verslag wilde doen van een demonstratie om coronamaatregelen op te heffen, is daar zeer agressief bejegend. En in een tweet liet president Donald Trump zaterdag merken het eens te zijn met het agressieve optreden van de betogers. „Fake news is not essential!” (nepnieuws is niet van vitaal belang), herhaalde de president een van de slogans die de journalist te horen kreeg in het plaatsje Commack.

Kevin Vesey, de verslaggever in kwestie, zegt dat hij ondanks de manier waarop hij is geïntimideerd een objectief verslag van de bijeenkomst heeft willen maken. Te zien is hoe mensen hem uitschelden voor ‘vijand van het volk’, zeer dichtbij hem komen ondanks de 1,5 meterregel, en hun middelvinger naar hem opsteken.

President Trump steunde al eerder betogingen om de lockdown in verband met corona op te heffen en de economische bedrijvigheid te hervatten. Hij riep verschillende malen op tot ‘bevrijding’ van de staten die een lockdown kennen. Het begrip ‘fake news’ (nepnieuws) ligt Trump in de mond bestorven.