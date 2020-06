Interpol wijst verzoek af om president Trump op te pakken

Interpol gaat niet voldoen aan het verzoek van Iran om de Amerikaanse president Trump op te pakken. De internationale politieorganisatie zegt dat haar regels het verbieden „elke interventie of activiteit met een politiek, militair, religieus of raciaal karakter te ondernemen”.

Interpol zal dergelijke verzoeken dan ook niet in behandeling nemen, aldus de organisatie in het Franse Lyon. Interpol reageert daarmee op het nieuws over de Iraanse autoriteiten, die een arrestatiebevel uitvaardigden tegen Trump en andere Amerikaanse functionarissen. Het radicaalislamitische regime in Teheran wil hen aanpakken voor de dood van generaal Qassem Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran. Hij kwam begin dit jaar om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone in Irak.

De Iraanse justitie wil Trump vervolgen voor moord en terrorisme als hij geen president meer is. De Iraanse autoriteiten deden een beroep op Interpol om hem en de anderen aan te houden.