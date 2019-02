Internetcoördinator slaat alarm over aanval

Een internationale non-profitorganisatie die een reeks taken met betrekking tot het internet uitvoert, ICANN, heeft gewaarschuwd voor een tot dusver ongekende aanval op de „infrastructuur van het internet”. Bij de hackersaanval wordt geprobeerd namen of registratiegegevens te vervangen door adressen die hackers invullen. Dit heeft de in Californië gevestigde Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) laten weten na een spoedzitting van de ICANN-top.

David Conrad, chef technologie van de ICANN, zei dat er vaker dit soort aanvallen zijn geweest, „maar die zijn niet te vergelijken met wat er nu gaande is, want hun doelwit is nu de structuur van het internet zelf”. De aanval zou uit 2017 kunnen stammen. Hij is gericht op de domeinnamen, het DNS (Domain Name System).

Het Amerikaanse ministerie van Veiligheid waarschuwde pas nog tegen dergelijke aanvallen, die ook ’DNSpionage ’worden genoemd. Volgens het ministerie kruipt er simpel gezegd iemand tussen de bestemming van een boodschap en de verzender in en maakt daar dan misbruik van. Volgens internetveiligheidsspecialist Ben Read van de firma FireEye zijn er opvallend veel doelwitten van DNSpionage in het Midden-Oosten. Mogelijk is de oorsprong Iraans.